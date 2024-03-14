Захарова с иронией отреагировала на слова о железном занавесе с Прибалтикой
- РИА Новости
«Железа хватит? Или у России будут покупать?» — написала она в Telegram.
Латвийский премьер-министр Эвика Силиня ранее заявила, что между Россией и Прибалтикой будет создан железный занавес.
При этом Силиня признала, что у Латвии есть трудности с обеспечением независимости от российских энергоресурсов.
До этого Россия закрыла въезд для 347 граждан Латвии, Литвы и Эстонии в связи с враждебной политикой этих стран.