Захарова с иронией отреагировала на слова о железном занавесе с Прибалтикой

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова с иронией отреагировала на заявление латвийского премьера о железном занавесе между Россией и Прибалтикой.

«Железа хватит? Или у России будут покупать?» — написала она в Telegram.

Латвийский премьер-министр Эвика Силиня ранее заявила, что между Россией и Прибалтикой будет создан железный занавес.

При этом Силиня признала, что у Латвии есть трудности с обеспечением независимости от российских энергоресурсов.

До этого Россия закрыла въезд для 347 граждан Латвии, Литвы и Эстонии в связи с враждебной политикой этих стран.