Трамп заявил, что Европа должна тратить на Украину столько же, сколько и США
По его словам, текущая ситуация несправедлива по отношению к США.
«Европа платит малую долю от того, что мы платим. Европейские страны вместе взятые должны платить столько же», — сказал Трамп.
При этом экс-президент отметил, что Европа тратит на Украину примерно на $100 млрд меньше, чем Соединённые Штаты.
«Это несправедливо по отношению к американскому налогоплательщику», — подчеркнул Трамп.
Ранее в The Washington Post заявили, что Трамп видит политические выгоды в поражении Украины.
Также американский сенатор Линдси Грэм призвал прекратить безвозмездную помощь Киеву, а вместо этого оказывать помощь лишь в виде займов.