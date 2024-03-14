Трамп заявил, что Европа должна тратить на Украину столько же, сколько и США

Бывший президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Newsmax, что Европа должна тратить на финансирование Украины столько же, сколько и США.

По его словам, текущая ситуация несправедлива по отношению к США.

«Европа платит малую долю от того, что мы платим. Европейские страны вместе взятые должны платить столько же», — сказал Трамп.

При этом экс-президент отметил, что Европа тратит на Украину примерно на $100 млрд меньше, чем Соединённые Штаты.

«Это несправедливо по отношению к американскому налогоплательщику», — подчеркнул Трамп.

Ранее в The Washington Post заявили, что Трамп видит политические выгоды в поражении Украины.

Также американский сенатор Линдси Грэм призвал прекратить безвозмездную помощь Киеву, а вместо этого оказывать помощь лишь в виде займов.