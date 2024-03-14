Политик Филиппо: Путин отчитал Макрона и Зеленского одной репликой

Президент России Владимир Путин одной репликой отчитал президента Франции Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского в своём интервью журналисту Дмитрию Киселёву.

Об этом в социальной сети X заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Отмечается, что во время интервью российский президент сказал, что переговорные позиции должны быть основаны на реальной ситуации на местах, а не на «хотелках после применения психотропных средств».

«Сегодня утром в интервью показалось, что Путин напрямую отчитывает Макрона и Зеленского!» — написал Филиппо.

Ранее Путин заявил, что Россия готова к переговорам по Украине, но не на те, которые основаны на хотелках.