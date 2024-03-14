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Экс-морпех Хо: система власти в Киеве может рухнуть к осени

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Коррумпированная система власти на Украине может рухнуть к осени, если не получит американских денег.

Такое мнение выразил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэтью Хо. 

По его словам, на Украине может начаться паника как при банкротстве банка, если конгресс США не примет решение по содействию Киеву.

«Если деньги не будут стекать вниз, люди начнут паниковать. И тогда вы увидите, например, как Зеленский бежит в свою виллу в Майами», — сказал Хо.

Ранее сообщалось, что Пентагон готов передать Украине ракеты ATACMS большей дальности.

Также посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что официальные лица Америки, говоря о необходимости помочь киевскому режиму в ударах по Крыму, признали фактическое участие Соединённых Штатов в украинском конфликте.

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