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Полковник Рихтер: США готовы к переговорам по Украине, в отличие от Европы

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США понимают опасность эскалации, поэтому вполне готовы пойти на переговоры c Россией по Украине, в отличие от Европы.

Об этом в интервью Berliner Zeitung заявил полковник бундесвера в отставке и военный эксперт Вольфганг Рихтер.

«В США рассуждают куда прозаичнее, чем в Европе», — сказал он.

По словам Рихтера, в Европе «морализаторство» доминирует над реальной политикой.

Кроме того, как отметил полковник, переговоры там преподносятся как «миссия невыполнима» или «предательство».

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия открыта к переговорам по Украине, но всем ответственным инициативам по урегулированию должна предшествовать отмена указа Владимира Зеленского о запрете диалога с российской стороной.

Также российский президент Владимир Путин отметил, что Россия готова к переговорам по Украине, но они должны быть основаны на реальности, а не на «хотелках» после применения психотропных средств.

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