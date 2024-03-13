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Захарова: Киев пытается терактами запугать новые регионы России перед выборами

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Украина своей террористической активностью пытается запугать жителей новых российских регионов в преддверии президентских выборов, чтобы сорвать голосование, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова: Киев пытается терактами запугать новые регионы России перед выборами
  • РИА Новости

«Киевский режим не прекращает террористическую деятельность, это также имеет проекцию на выборы в Российской Федерации... Активизация имеет своей целью запугать людей и не дать им возможность нормально проголосовать, в том числе в соответствующих регионах», — сказала она.

Ранее глава государства Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселёву также подчеркнул, что главная цель попыток Украины атаковать российские регионы — помешать проведению выборов президента России.

Так, 12 марта российские военные совместно с пограничниками ФСБ сорвали попытку Киева осуществить прорыв на территорию Белгородской и Курской областей. Все атаки ВСУ были отражены, украинские боевики понесли потери и были отброшены.

По данным Минобороны, на приграничной территории со стороны Украины в районе Одноробовки были уничтожены до 60 украинских террористов, в районе Нехотеевки — три танка и бронетранспортёр, а в районе Сподарюшино — два танка.

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