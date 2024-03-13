Варшава выделит порядка $30 млн на организацию убежищ
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«На ближайшей бюджетной сессии мы предназначим на неё (программу. — RT) 117 млн злотых (около $30 млн), чтобы... совершить наиболее существенные инвестиции, которые позволят нам подготовиться к каждой ситуации», — цитирует его РИА Новости.
По словам политика, в первую очередь это касается организации убежищ, дополнительных источников энергии, воды и создания припасов.
Власти Эстонии рассматривают возможность сделать обязательным наличие бомбоубежищ в новых жилых и общественных зданиях.
В сентябре 2023 года глава департамента МВД по ЧС Румынии Раед Арафат сообщил о возведении бетонных бомбоубежищ для жителей граничащих с Украиной через Дунай сёл.