Варшава выделит порядка $30 млн на организацию убежищ

Варшава направит около $30 млн на организацию убежищ в рамках программы «Варшава защищает», заявил мэр города Рафал Тшасковский.

«На ближайшей бюджетной сессии мы предназначим на неё (программу. — RT) 117 млн злотых (около $30 млн), чтобы... совершить наиболее существенные инвестиции, которые позволят нам подготовиться к каждой ситуации», — цитирует его РИА Новости.

По словам политика, в первую очередь это касается организации убежищ, дополнительных источников энергии, воды и создания припасов.

Власти Эстонии рассматривают возможность сделать обязательным наличие бомбоубежищ в новых жилых и общественных зданиях.

В сентябре 2023 года глава департамента МВД по ЧС Румынии Раед Арафат сообщил о возведении бетонных бомбоубежищ для жителей граничащих с Украиной через Дунай сёл.