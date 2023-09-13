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В граничащих с Украиной сёлах Румынии начали строить бомбоубежища

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Глава департамента МВД по ЧС Румынии Раед Арафат сообщил о возведении бетонных бомбоубежищ для жителей граничащих с Украиной через Дунай сёл.
В граничащих с Украиной сёлах Румынии начали строить бомбоубежища
  • Gettyimages.ru
  • © Aldo Pavan

«Принято решение в очень малонаселённых районах создать зоны безопасности, которые будут надёжнее, чем дома людей, речь идёт о защищённых убежищах из бетона», — цитирует его РИА Новости.

Уточняется, что первые сооружения появились в селе Плауру, где ранее были обнаружены обломки двух дронов. 

Ранее президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что информировал союзников по Североатлантическому альянсу об обнаружении на территории страны обломков, которые могут быть частями дронов.

6 сентября министр обороны Румынии Анджел Тылвар заявил, что на территории страны были найдены обломки, которые могут быть частями дронов.

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