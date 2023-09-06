Глава Минобороны Румынии допустил, что в стране могли упасть обломки дронов

Министр обороны Румынии Анджел Тылвар заявил, что на территории страны были найдены обломки, которые могут быть частями дронов.

«Я подтверждаю, что на этой территории (границы Румынии и Украины через Дунай. — RT) были найдены части, которые могут быть от дрона», — приводит его слова РИА Новости.

По его словам, эти обломки не представляют опасности.

Ранее президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что на территорию страны не падали части российских БПЛА и других аппаратов.

Также глава МИД Румынии Луминица Одобеску опровергла заявления Киева о том, что на румынскую территорию якобы упали российские беспилотники.