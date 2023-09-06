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Глава Минобороны Румынии допустил, что в стране могли упасть обломки дронов

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Министр обороны Румынии Анджел Тылвар заявил, что на территории страны были найдены обломки, которые могут быть частями дронов.
Глава Минобороны Румынии допустил, что в стране могли упасть обломки дронов
  • Gettyimages.ru

«Я подтверждаю, что на этой территории (границы Румынии и Украины через Дунай. — RT) были найдены части, которые могут быть от дрона», — приводит его слова РИА Новости.

По его словам, эти обломки не представляют опасности.

Ранее президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что на территорию страны не падали части российских БПЛА и других аппаратов.

Также глава МИД Румынии Луминица Одобеску опровергла заявления Киева о том, что на румынскую территорию якобы упали российские беспилотники.

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