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Глава МИД Румынии заявила, что российские дроны не падали на территорию страны

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Глава МИД Румынии Луминица Одобеску опровергла заявления Киева о том, что на румынскую территорию якобы упали российские беспилотники.
Глава МИД Румынии заявила, что российские дроны не падали на территорию страны
  • globallookpress.com
  • © Janine Schmitz/PHOTOTHEK

По её словам, Румыния видит удары России по портовой инфраструктуре Украины.

«Конечно, существует риск аварий или инцидентов, но пока этого не произошло», — сказала Одобеску, слова которой приводит Digi24.

Ранее стало известно, что хранилища топлива в порту Рени Одесской области, используемые для снабжения военной техники ВСУ, были поражены в результате группового удара беспилотниками ВКС России.

Минобороны Румынии заявило, что удары по объектам инфраструктуры на Украине не создают военной угрозы румынской территории.

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