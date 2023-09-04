Глава МИД Румынии заявила, что российские дроны не падали на территорию страны

Глава МИД Румынии Луминица Одобеску опровергла заявления Киева о том, что на румынскую территорию якобы упали российские беспилотники.

По её словам, Румыния видит удары России по портовой инфраструктуре Украины.

«Конечно, существует риск аварий или инцидентов, но пока этого не произошло», — сказала Одобеску, слова которой приводит Digi24.

Ранее стало известно, что хранилища топлива в порту Рени Одесской области, используемые для снабжения военной техники ВСУ, были поражены в результате группового удара беспилотниками ВКС России.

Минобороны Румынии заявило, что удары по объектам инфраструктуры на Украине не создают военной угрозы румынской территории.