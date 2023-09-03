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Минобороны Румынии: удары по инфраструктуре Украины не создают угрозы стране

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Удары по объектам инфраструктуры на Украине не создают военной угрозы территории Румынии.
Минобороны Румынии: удары по инфраструктуре Украины не создают угрозы стране
  • © Министерство обороны Российской Федерации

Об этом сообщило Минобороны Румынии, пишет Sputnik Молдова.

«Минобороны Румынии заявило, что удары по объектам инфраструктуры на Украине «не создают непосредственной военной угрозы национальной территории или территориальным водам Румынии», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что Вооружённые силы России в районах населённого пункта Высшетарасовка Днепропетровской области и Днепровское Херсонской области уничтожили два склада боеприпасов украинской армии и пункт управления беспилотниками.

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