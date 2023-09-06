Румыния уведомила союзников по НАТО об инциденте с дроном у границы Украины
Об этом румынский лидер сказал в ходе пресс-конференции по итогам саммита Междуморья, или Инициативы трёх морей.
«Я информировал союзников НАТО», — цитирует его ТАСС.
По словам Йоханниса, в первую очередь Румыния проинформировала об инциденте генсека НАТО Йенса Столтенберга, а затем страны альянса.
Ранее министр обороны Румынии Анджел Тылвар заявил, что на территории страны были найдены обломки, которые могут быть частями дронов.
Глава МИД Румынии Луминица Одобеску опровергла заявления Киева о том, что на румынскую территорию якобы упали российские беспилотники.