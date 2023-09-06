Румыния уведомила союзников по НАТО об инциденте с дроном у границы Украины

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что информировал союзников по Североатлантическому альянсу об обнаружении на территории страны обломков, которые могут быть частями дронов.

Об этом румынский лидер сказал в ходе пресс-конференции по итогам саммита Междуморья, или Инициативы трёх морей.

«Я информировал союзников НАТО», — цитирует его ТАСС.

По словам Йоханниса, в первую очередь Румыния проинформировала об инциденте генсека НАТО Йенса Столтенберга, а затем страны альянса.

Ранее министр обороны Румынии Анджел Тылвар заявил, что на территории страны были найдены обломки, которые могут быть частями дронов.

Глава МИД Румынии Луминица Одобеску опровергла заявления Киева о том, что на румынскую территорию якобы упали российские беспилотники.