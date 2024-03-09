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В Эстонии намерены сделать обязательным наличие бомбоубежищ в новых зданиях

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Власти Эстонии рассматривают возможность сделать обязательным наличие бомбоубежищ в новых жилых и общественных зданиях.
В Эстонии намерены сделать обязательным наличие бомбоубежищ в новых зданиях
  • РИА Новости

«Бомбоубежище увеличивает стоимость строительства жилья всего на 1—2%. Убежище станет обязательным для зданий площадью свыше 1,2 тыс. кв. м», — сообщает портал государственного телерадиовещания ERR со ссылкой на главу МВД Эстонии Лаури Ляэнеметса.

Отмечается, что план предполагает оснащение убежищ автономным освещением, отдельной канализацией и водопроводом, а также двумя выходами.

При этом глава крупной строительной компании Merko Ehitus Яан Меэ усомнился в том, что удорожание составит всего 1—2%, — по его мнению, расходы на строительство будут выше.

В сентябре 2023 года глава департамента МВД по ЧС Румынии Раед Арафат сообщил о возведении бетонных бомбоубежищ для жителей граничащих с Украиной через Дунай сёл.

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