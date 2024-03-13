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Антонов: оружие США будет уничтожено на Украине, его поставки не остановят СВО

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Поставляемые США Украине вооружения будут уничтожены и не остановят СВО, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Информация об этом появилась в Telegram-канале российского диппредставительства.

«Новая техника будет сожжена и уничтожена. Её использование лишь приведёт к увеличению жертв среди простых граждан постсоветской республики», — сказал дипломат.

Также президент России Владимир Путин заявил, что присутствие иностранных войск на Украине и поставки вооружений не изменят ситуацию на поле боя.

Ранее президент США Джо Байден поручил госсекретарю Энтони Блинкену выделить помощь Украине на сумму до $126 млн.

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