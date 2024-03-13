Экс-разведчик Риттер: отречение США от Украины унизило Макрона

Решение США сворачивать украинский проект поставило президента Франции Эммануэля Макрона в крайне неловкое положение.

Такое мнение в интервью YouTube-каналу Judging Freedom выразил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

По его словам, администрация американского президента Джо Байдена решила, что ей нужно искать выход из конфликта на Украине.

«Они сдали назад, Нуланд бросили, уволили, а теперь Макрон и Шольц в неловком положении. У Макрона полный конфуз, он унижен этим», — сказал Риттер.

При этом он подчеркнул, что Вашингтон оставил его в «подвешенном состоянии».

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Макрон готов полностью «ощипать» собственную армию ради поставок вооружения ВСУ.

Позже зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал Макрона трусом на фоне планов европейского политика посетить Киев.