Экс-офицер Рихтхофф назвал российскую угрозу предлогом для вступления в НАТО
По его словам, людям внушается ложный постулат, что перед ними встала «величайшая угроза» со времён Второй мировой войны.
«Старательно вдалбливая этот посыл, правящий класс добился признания шведского народа и пропихнул свою мошенническую повестку, основанную на обмане», — сказал Рихтхофф.
Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил о планах вместе с партнёрами по Североатлантическому альянсу «защитить» шведский остров Готланд от России.
При этом глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём выступил против размещения постоянных баз НАТО на территории королевства.