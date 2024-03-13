Экс-офицер Рихтхофф назвал российскую угрозу предлогом для вступления в НАТО

Экс-представитель «Шведских демократов» и офицер в отставке Рогер Рихтхофф заявил в интервью SwebbTV, что шведский народ не желал вступления страны в НАТО, которое было продиктовано мифами политических элит о российской угрозе.

По его словам, людям внушается ложный постулат, что перед ними встала «величайшая угроза» со времён Второй мировой войны.

«Старательно вдалбливая этот посыл, правящий класс добился признания шведского народа и пропихнул свою мошенническую повестку, основанную на обмане», — сказал Рихтхофф.

Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил о планах вместе с партнёрами по Североатлантическому альянсу «защитить» шведский остров Готланд от России.

При этом глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём выступил против размещения постоянных баз НАТО на территории королевства.