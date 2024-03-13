Рябков: вопрос с дальнейшим расширением БРИКС стоит отложить до саммита в Казани

Обсуждение вопроса о дальнейшем расширении БРИКС следует отложить до саммита объединения в Казани.

С таким заявлением в интервью первому номеру проекта ТАСС «Вестник БРИКС» выступил замглавы МИД России, шерпа России в БРИКС Сергей Рябков.

По его словам, для стран, заинтересованных в сближении с БРИКС, необходимо обеспечить площадку, где они смогут работать в практическом плане, «встраиваясь» в этот ритм взаимодействия.

«А как будет решаться вопрос дальнейшего расширения, нужно отложить по крайней мере на суд лидеров — когда они соберутся в Казани», — добавил Рябков.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что БРИКС сегодня является мощным объединением, которое притягивает многие страны.

Также министр иностранных дел Нигерии Юсуф Туггар заявил, что страна изучает возможность вступления в БРИКС.