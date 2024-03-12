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МО Дании сообщило о выделении $336,6 млн на закупку артиллерии для Украины

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Совет по внешней политике Дании одобрил выделение нового пакета военной помощи для Украины стоимостью 2,3 млрд крон ($336,6 млн). Об этом сообщило Минобороны Дании.
МО Дании сообщило о выделении $336,6 млн на закупку артиллерии для Украины
  • AP
  • © Libkos

По данным ведомства, средства будут выделены в 2024—2026 годах. В очередной пакет помощи входят деньги на закупку самоходных артиллерийских установок CAESAR в сотрудничестве с Францией, а также самоходных 120-мм миномётов и снарядов к ним в сотрудничестве с Эстонией и Чехией.

Глава министерства Троэльс Лунд Поульсен отметил, что в ВСУ востребованы артиллерийские и миномётные системы.

Ранее сообщалось, что Минобороны Дании летом отправит Украине первые истребители F-16.

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