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Минобороны Дании летом отправит Украине первые истребители F-16

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Дания отправит Украине первые истребители F-16 уже этим летом, объявил датский министр обороны Троельс Лунд Поульсен. Также в пакет военной помощи для украинской армии войдут 15 тыс. артиллерийских снарядов, средства ПВО и дроны.
Минобороны Дании летом отправит Украине первые истребители F-16
  • Gettyimages.ru

Министр признал, что назвать точный график передачи истребителей трудно. Поульсен заявил, что страны Запада оказались в новой ситуации, когда «Россия угрожает не только Украине, но и безопасности Европы».

«По сути, наша свобода и демократия находятся под серьёзным давлением», — цитирует министра TV 2 Nyheder.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил риски использования F-16 на Украине: летать таким самолётом с территории Украины пока «неоткуда», а если какой-нибудь самолёт «стартанёт из страны НАТО», то это будет расценено как нападение на Россию.

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