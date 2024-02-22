Минобороны Дании летом отправит Украине первые истребители F-16
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Министр признал, что назвать точный график передачи истребителей трудно. Поульсен заявил, что страны Запада оказались в новой ситуации, когда «Россия угрожает не только Украине, но и безопасности Европы».
«По сути, наша свобода и демократия находятся под серьёзным давлением», — цитирует министра TV 2 Nyheder.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил риски использования F-16 на Украине: летать таким самолётом с территории Украины пока «неоткуда», а если какой-нибудь самолёт «стартанёт из страны НАТО», то это будет расценено как нападение на Россию.