Оператор «Северных потоков» подал иск к страховщикам из-за невыплаченного ущерба

Компания — оператор «Северных потоков» Nord Stream подала иск на британскую компанию Lloyd's и американскую Arch Insurance в связи с невыплаченным ущербом.

Об этом говорится в публикации газеты Financial Times.

По представленным данным, компания требует от страховщиков выплатить €400 млн после взрывов на газопроводах.

Оператор оценил в €1,2—€1,35 млрд затраты на ремонт «Северных потоков».

В конце февраля полиция Дании заявила, что прекращает расследование по взрывам на «Северных потоках».

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что такое решение Дании вызывает изумление.