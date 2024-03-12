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Экс-посол Украины: Лондон, как и все, устал от украинского конфликта

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Бывший посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко признал, что Лондон, как и все на Западе, устал от украинского конфликта, в случае назначения новому послу в Британии Валерию Залужному придётся работать с этим.
Экс-посол Украины: Лондон, как и все, устал от украинского конфликта
  • Gettyimages.ru

Об этом он заявил в интервью «Украинской правде».

«К величайшему сожалению, все устают, война длится годами. И наши британские друзья также устают», — сказал Пристайко. 

Он добавил, что новому послу придётся предоставлять новые аргументы и варианты поддержки для Украины со стороны Лондона.

Экс-посол также признал, что Британия во многом исчерпала свои ресурсы в помощи Киеву, в том числе военные.

Ранее Владимир Зеленский одобрил кандидатуру экс-главкома ВСУ Валерия Залужного на пост посла в Великобритании.

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