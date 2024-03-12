Экс-посол Украины: Лондон, как и все, устал от украинского конфликта
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Об этом он заявил в интервью «Украинской правде».
«К величайшему сожалению, все устают, война длится годами. И наши британские друзья также устают», — сказал Пристайко.
Он добавил, что новому послу придётся предоставлять новые аргументы и варианты поддержки для Украины со стороны Лондона.
Экс-посол также признал, что Британия во многом исчерпала свои ресурсы в помощи Киеву, в том числе военные.
Ранее Владимир Зеленский одобрил кандидатуру экс-главкома ВСУ Валерия Залужного на пост посла в Великобритании.