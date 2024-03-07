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Зеленский одобрил кандидатуру Залужного на пост посла в Великобритании

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Владимир Зеленский одобрил кандидатуру экс-главкома ВСУ Валерия Залужного на пост посла Украины в Великобритании.
Зеленский одобрил кандидатуру Залужного на пост посла в Великобритании
  • © Офіс Президента України

«Согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединённом Королевстве», — говорится в сообщении украинского МИД.

Ведомство направило британской стороне запрос на агреман.

Ранее глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что поддерживает решение Зеленского убрать Залужного.

Мэр Киева Виталий Кличко назвал снятие Залужного большой ошибкой.

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