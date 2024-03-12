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Во Франции выигравшему €4,5 млн банкиру BNP не разрешили оставить их себе

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Суд в Париже обязал бывшего сотрудника банка BNP Paribas вернуть выигранные им €4,5 млн по делу о несправедливом увольнении в 2013 году, поскольку ранее банкир уже использовал аналогичные аргументы в Лондонском суде, получив компенсацию в размере $104 тыс.
Во Франции выигравшему €4,5 млн банкиру BNP не разрешили оставить их себе
  • Gettyimages.ru
  • © Chesnot

Об этом пишет агентство Bloomberg.

Высокий суд Франции назвал претензии банкира Бертрана Лавиня неприемлемыми, поскольку они касаются одного и того же дела, по которому банкир уже выступал в британском суде и получил компенсацию.

Мужчину уволили в 2013 году после 15 лет работы в BNP в связи с уголовным делом о фальсификации австралийской базовой ставки.

Позже суд в Великобритании признал Лавиня невиновным и вынес решение, что его увольнение было безосновательным. 

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