Во Франции выигравшему €4,5 млн банкиру BNP не разрешили оставить их себе
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Об этом пишет агентство Bloomberg.
Высокий суд Франции назвал претензии банкира Бертрана Лавиня неприемлемыми, поскольку они касаются одного и того же дела, по которому банкир уже выступал в британском суде и получил компенсацию.
Мужчину уволили в 2013 году после 15 лет работы в BNP в связи с уголовным делом о фальсификации австралийской базовой ставки.
Позже суд в Великобритании признал Лавиня невиновным и вынес решение, что его увольнение было безосновательным.