Во Франции выигравшему €4,5 млн банкиру BNP не разрешили оставить их себе

Суд в Париже обязал бывшего сотрудника банка BNP Paribas вернуть выигранные им €4,5 млн по делу о несправедливом увольнении в 2013 году, поскольку ранее банкир уже использовал аналогичные аргументы в Лондонском суде, получив компенсацию в размере $104 тыс.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

Высокий суд Франции назвал претензии банкира Бертрана Лавиня неприемлемыми, поскольку они касаются одного и того же дела, по которому банкир уже выступал в британском суде и получил компенсацию.

Мужчину уволили в 2013 году после 15 лет работы в BNP в связи с уголовным делом о фальсификации австралийской базовой ставки.

Позже суд в Великобритании признал Лавиня невиновным и вынес решение, что его увольнение было безосновательным.