Пушков: слова Столтенберга об Украине означают сдвиг в стратегии Запада

Недавнее высказывание генсека НАТО Йенса Столтенберга об Украине знаменует сдвиг в стратегии Запада, заявил сенатор Алексей Пушков.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Отмечается, что ранее Столтенберг подчеркнул необходимость сесть за стол переговоров и обсуждать решение, при котором Украина «сохранится как независимая и суверенная нация».

«Сдвиг налицо. Заявление Столтенберга показывает, что Запад скептически оценивает перспективы военных действий для Киева», — говорится в сообщении.

По словам Пушкова, речи о «возвращении» территорий на Западе уже «на серьёзном уровне» не ведут.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не видит военной угрозы для стран альянса со стороны России.

Также он заявил, что приветствует передачу ракет большой дальности ВСУ.