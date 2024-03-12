Израиль потребовал признать ХАМАС террористической организацией

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац потребовал признать ХАМАС террористической организацией и ввести жёсткие санкции против лидеров движения.

«Не отворачивайтесь от фактов: ХАМАС должен быть объявлен террористической организацией и подвергнуться жесточайшим санкциям», — цитирует его РИА Новости.

По словам министра, ООН провела более 40 заседаний с 7 октября и ни разу не осудила преступления ХАМАС.

Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что операция против ХАМАС может завершиться через пару месяцев.

Кроме того, он заявил о намерении расширить зону боевых действий в секторе Газа.