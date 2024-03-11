RMF: Дуда призвал США увеличить контингент в Польше и поставки техники Украине

Польша хочет увеличения контингента войск США на своей территории, заявил польский лидер Анджей Дуда.

Об этом информирует радиостанция RMF FM.

Как передаёт РИА Новости, по словам Дуды, Варшава хочет от США трёх вещей: больше американских солдат в Польше, больше военной техники для Киева и гарантии того, что предвыборные заявления Дональда Трампа, «подрывающие смысл НАТО», являются лишь «пустыми словами».

Он добавил, что взамен на увеличение контингента США хотят быть уверенными, что Польша не перестанет покупать у них военную технику.

Ранее Дуда заявил, что повышение расходов НАТО на оборону адресовано России.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что блок не видит военной угрозы для стран альянса со стороны России.