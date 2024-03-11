РИА Новости: Россия заработала $56 млрд на переориентации поставок углеводородов

Россия в 2023 году заработала на поставках нефти, газа и угля в дружественные страны на $56 млрд больше, чем в среднем экспортировала в Европу до санкций.

Об этом сообщило РИА Новости.

По предоставленным данным, самыми крупными покупателями по результатам прошедшего года стали Турция, Китай, Индия, Бразилия, Индонезия и Малайзия.

При этом за 2023 год доходы сырьевых экспортёров России от вывоза в Евросоюз сократились с $102,5 млрд до $31,6 млрд.

Ранее министр нефти Индии Хардип Сингх Пури заявил, что Дели заинтересован в контрактах с поставщиками нефти из России.