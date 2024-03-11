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Володин назвал ситуацию с Ассанжем примером лжи Вашингтона, Лондона и Брюсселя

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал ситуацию вокруг Джулиана Ассанжа примером двойных стандартов, лжи и подлости Вашингтона, Лондона и Брюсселя.
Володин назвал ситуацию с Ассанжем примером лжи Вашингтона, Лондона и Брюсселя
  • AFP
  • © Daniel Leal-Olivas

По его мнению, если бы разоблачения Ассанжа касались России или Китая, а не США, то его бы называли борцом за правду и свободу. Однако он рассказал о преступлениях Вашингтона, а американские власти не терпят подобного в их адрес и уничтожают всех несогласных.

Володин отметил, что в 2016 году в ООН признали лишение свободы Ассанжа незаконным.

«Его выдача станет грубейшим нарушением Европейской конвенции по правам человека, включая право на свободу слова. Если депортация Ассанжа в США всё же произойдёт, страны, поддержавшие её, перестанут существовать как правовые государства», — добавил он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал преследование Ассанжа позором западной демократии.

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