Лавров назвал преследование Ассанжа позором западной демократии

Преследование Джулиана Ассанжа — это позор западной демократии, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам встречи министров иностранных дел стран G20. Глава министерства добавил, что преступники, которых изобличал журналист, таким образом пытаются оставить свои преступления нераскрытыми.

«Насчёт Джулиана Ассанжа я уже сказал, что это, конечно, позор западной демократии», — сказал министр журналистам.

Представители США на брифингах называют Ассанжа не журналистом, а преступником, напомнил Лавров.

«Он нёс мировому общественному мнению правду о тех действиях американских спецслужб, американских военных, которые были засекречены, это правда, но которые грубейшим образом нарушали американские законы, включая американскую Конституцию. Если это является преступной деятельностью, значит, преступники, которые этим занимались, хотят, чтобы их преступления оставались нераскрытыми», — сказал глава МИД России.

Высокий суд Лондона определит, будет ли у Ассанжа возможность продолжать оспаривать решение о его экстрадиции в США, которое приняла в июне 2022 года глава МВД Британии Прити Пател.

Сейчас основатель WikiLeaks находится в британской тюрьме строгого режима Белмарш.