SIPRI сообщил о сокращении экспорта российских вооружений вдвое
Об этом сказано в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).
Отмечается, что Россия впервые опустилась на третье место среди крупнейших экспортёров вооружения, уступив второе место Франции (рост на 47%).
При этом первое место занимают Соединённые Штаты, которые, по сравнению с предыдущим пятилетним периодом, нарастили продажи на 17% (42% мирового рынка).
Согласно предыдущему отчёту института о состоянии торговли вооружениями за 2018-2022 годы, Соединённые Штаты и Россия лидировали по объёму экспорта.
23 февраля министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что власти страны ввели запрет на экспорт в Россию товаров, которые могут быть использованы для производства оружия.