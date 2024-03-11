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SIPRI сообщил о сокращении экспорта российских вооружений вдвое

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Экспорт российского оружия в 2019-2023 годы упал на 53% по сравнению с 2014-2018 годами.

Об этом сказано в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

Отмечается, что Россия впервые опустилась на третье место среди крупнейших экспортёров вооружения, уступив второе место Франции (рост на 47%).

При этом первое место занимают Соединённые Штаты, которые, по сравнению с предыдущим пятилетним периодом, нарастили продажи на 17% (42% мирового рынка).

Согласно предыдущему отчёту института о состоянии торговли вооружениями за 2018-2022 годы, Соединённые Штаты и Россия лидировали по объёму экспорта.

23 февраля министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что власти страны ввели запрет на экспорт в Россию товаров, которые могут быть использованы для производства оружия.

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