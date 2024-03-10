Президент Аргентины аннулировал указ о повышении своей зарплаты

Президент Аргентины Хавьер Милей отменил подписанный им в феврале указ о повышении зарплаты ему и высокопоставленным чиновникам исполнительной власти на 48%.

Об этом сообщил офис главы государства в соцсети X.

«Офис президента информирует, что по решению... Хавьера Милея будут аннулированы все повышения зарплат государственной администрации, включая президента, вице-президента, министров и секретарей», — указано в документе.

В декабре Милей в телепередаче, вышедшей на канале Canal 13, заявил, что не управляет своими деньгами и даже не знает размера своей зарплаты, так как всеми его финансами управляет его сестра Карина Милей.