Президент Аргентины аннулировал указ о повышении своей зарплаты
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Об этом сообщил офис главы государства в соцсети X.
«Офис президента информирует, что по решению... Хавьера Милея будут аннулированы все повышения зарплат государственной администрации, включая президента, вице-президента, министров и секретарей», — указано в документе.
В декабре Милей в телепередаче, вышедшей на канале Canal 13, заявил, что не управляет своими деньгами и даже не знает размера своей зарплаты, так как всеми его финансами управляет его сестра Карина Милей.