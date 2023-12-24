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Сестра президента Аргентины занимается управлением его деньгами

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Президент Аргентины Хавьер Милей в телепередаче, вышедшей на канале Canal 13, заявил, что не управляет своими деньгами и даже не знает размера своей зарплаты, так как всеми его финансами управляет его сестра Карина Милей.
Сестра президента Аргентины занимается управлением его деньгами
  • Gettyimages.ru
  • © Tomas Cuesta

«Я не знаю [сколько зарабатывает президент]. Я никогда не смотрел размер зарплаты, моими деньгами управляет моя сестра», — цитирует его ТАСС.

Как указывает агентство, Карину Милей в окружении президента называют «Начальник».

Уточняется, что новый глава Аргентины после вступления в должность даже специально изменил норму, запрещающую назначать на госпосты родственников, чтобы сделать свою сестру генеральным секретарём канцелярии президента.

Ранее в аргентинских городах прошли акции протеста против реформ Милея.

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