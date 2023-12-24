Сестра президента Аргентины занимается управлением его деньгами
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«Я не знаю [сколько зарабатывает президент]. Я никогда не смотрел размер зарплаты, моими деньгами управляет моя сестра», — цитирует его ТАСС.
Как указывает агентство, Карину Милей в окружении президента называют «Начальник».
Уточняется, что новый глава Аргентины после вступления в должность даже специально изменил норму, запрещающую назначать на госпосты родственников, чтобы сделать свою сестру генеральным секретарём канцелярии президента.
Ранее в аргентинских городах прошли акции протеста против реформ Милея.