La Nación: в Аргентине прошли протесты против реформ Милея

В аргентинских городах прошли акции протеста против реформ президента Аргентины Хавьера Милея. Об этом сообщила газета La Nación.

Отмечается, что в городе Росарио люди собрались у памятника флагу.

Кроме того, манифестанты вышли на улицы в Буэнос-Айресе.

Ранее стало известно, что Милей подписал указ с более чем 300 реформами по либерализации экономики.