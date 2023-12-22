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La Nación: в Аргентине прошли протесты против реформ Милея

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В аргентинских городах прошли акции протеста против реформ президента Аргентины Хавьера Милея. Об этом сообщила газета La Nación.

Отмечается, что в городе Росарио люди собрались у памятника флагу.

Кроме того, манифестанты вышли на улицы в Буэнос-Айресе.

Ранее стало известно, что Милей подписал указ с более чем 300 реформами по либерализации экономики.

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