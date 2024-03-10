Около 200 заключённых тюрьмы в Британии перевели из-за радиоактивного газа

Около 200 заключённых перевели из мужской тюрьмы HMP Dartmoor в британском Принстауне после того, как в тюрьме был обнаружен радиоактивный газ радон.

Об этом сообщает телеканал Sky News.

«HMP Dartmoor была вынуждена закрыть десятки камер и перевести почти 200 заключённых после того, как в тюрьме был обнаружен радиоактивный газ», — говорится в сообщении.

Ранее газета The Washington Post писала, что Иммиграционная и таможенная служба Соединённых Штатов (ICE) рассматривает возможность освобождения тысяч нелегальных иммигрантов с целью экономии средств на их содержание после отсутствия успеха по соглашению по законопроекту о финансировании охраны американской южной границы.