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WP: в США могут освободить тысячи нелегальных мигрантов ради экономии средств

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Иммиграционная и таможенная служба Соединённых Штатов (ICE) рассматривает возможность освобождения тысяч нелегальных иммигрантов с целью экономии средств на их содержании после отсутствия успеха по соглашению по законопроекту о финансировании охраны американской южной границы.
WP: в США могут освободить тысячи нелегальных мигрантов ради экономии средств
  • РИА Новости

Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.

«Иммиграционная и таможенная служба США разработала планы по освобождению тысяч иммигрантов и сокращению своих возможностей по содержанию задержанных», — говорится в публикации.

Как следует из публикации, провал соглашения по законопроекту привёл к тому, что сотрудники ICE начали распространять предложение по сокращению количества мест в тюрьмах с 38 тыс. коек до 22 тыс. мест для экономии средств.

Ранее американские сенаторы проголосовали за законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что конгрессмены не будут рассматривать законопроект о помощи Украине и Израилю, не содержащий положений об ужесточении охраны границы с Мексикой.

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