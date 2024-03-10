Американцы должны быть возмущены тем, что украинцы погибают за ценности США, заявил в интервью MSNBC бывший представитель президента США по вопросам климата Джон Керри.

«За наши ценности борются другие люди на Украине... Я так расстроен и зол из-за того, что молодые военные в овраге на Украине, борющиеся за эти принципы... Каждый американец должен быть возмущён мыслью о том, что мы способствуем этому кризису», — цитирует его ТАСС.

По словам Керри, украинцы гибнут и не получают от США при этом нужной поддержки.

Посол России в США Анатолий Антонов ранее заявил, что новый пакет американской помощи Киеву ещё раз демонстрирует, что США верны концепции «воевать до последнего украинца».

Также постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что политика Запада по помощи Киеву и разрыву связей с Россией не работает.