Посольство США в Гаити продолжило функционировать, несмотря на режим ЧП

Посольство США в Гаити продолжает функционировать, несмотря на вывод части дипмиссии на фоне беспорядков в стране.

«Посольство США на Гаити остаётся открытым. Ужесточение бандитского насилия в окрестностях посольства США и возле аэропорта привело к решению госдепартамента организовать выезд дополнительного персонала посольства», — следует из заявления диппредставительства.

Ранее сообщалось, что вооружённые люди атаковали несколько правительственных зданий в столице Гаити, городе Порт-о-Пренс, в том числе президентский дворец.

В Пентагоне заявили, что США пока не принимали решений о переброске американских морпехов в регион.

Власти Гаити ввели на территории столицы режим ЧП и комендантский час.