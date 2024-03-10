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Посольство США в Гаити продолжило функционировать, несмотря на режим ЧП

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Посольство США в Гаити продолжает функционировать, несмотря на вывод части дипмиссии на фоне беспорядков в стране.
Посольство США в Гаити продолжило функционировать, несмотря на режим ЧП
  • Gettyimages.ru

«Посольство США на Гаити остаётся открытым. Ужесточение бандитского насилия в окрестностях посольства США и возле аэропорта привело к решению госдепартамента организовать выезд дополнительного персонала посольства», — следует из заявления диппредставительства.

Ранее сообщалось, что вооружённые люди атаковали несколько правительственных зданий в столице Гаити, городе Порт-о-Пренс, в том числе президентский дворец.

В Пентагоне заявили, что США пока не принимали решений о переброске американских морпехов в регион.

Власти Гаити ввели на территории столицы режим ЧП и комендантский час.

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