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NYT: США рассматривали неядерный ответ на возможное применение ЯО на Украине

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Американские чиновники рассматривали неядерный ответ на возможный ядерный удар по Украине.
NYT: США рассматривали неядерный ответ на возможное применение ЯО на Украине
  • AP

Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на представителей администрации.

«Представители администрации заявили, что ответный шаг США должен быть неядерным», — утверждается в материале.

Ранее бывший глава военной разведки Чехии генерал Петр Пелз заявил, что агрессивные планы Запада дают России право рассуждать о ядерном ударе.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что все рассуждения о возможности ядерной войны безответственны, поскольку она является последним и прощальным средством.

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