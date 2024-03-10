NYT: США рассматривали неядерный ответ на возможное применение ЯО на Украине
- AP
Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на представителей администрации.
«Представители администрации заявили, что ответный шаг США должен быть неядерным», — утверждается в материале.
Ранее бывший глава военной разведки Чехии генерал Петр Пелз заявил, что агрессивные планы Запада дают России право рассуждать о ядерном ударе.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что все рассуждения о возможности ядерной войны безответственны, поскольку она является последним и прощальным средством.