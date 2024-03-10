NYT: США рассматривали неядерный ответ на возможное применение ЯО на Украине

Американские чиновники рассматривали неядерный ответ на возможный ядерный удар по Украине.

Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на представителей администрации.

«Представители администрации заявили, что ответный шаг США должен быть неядерным», — утверждается в материале.

Ранее бывший глава военной разведки Чехии генерал Петр Пелз заявил, что агрессивные планы Запада дают России право рассуждать о ядерном ударе.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что все рассуждения о возможности ядерной войны безответственны, поскольку она является последним и прощальным средством.