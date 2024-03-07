Действия США и Европы, направленные против России, а также агрессивные заявления западных политиков приближают мир к ядерной войне.

С таким заявлением в интервью Radio Universum выступил бывший глава Военной разведки Чехии генерал Петр Пелз.

По его словам, некоторые уже несколько лет во всеуслышание объявляют, что их цель — «ослабить Россию, уничтожить её как государство, раздробить её на несколько маленьких государств».

«Пожалуй, это и есть угроза существованию Российской Федерации как государства», — сказал Пелз.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что все рассуждения о возможности ядерной войны безответственны, поскольку она является последним и прощальным средством.