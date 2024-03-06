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Песков назвал ядерную войну последним и прощальным средством

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что все рассуждения о возможности ядерной войны безответственны, поскольку она является последним и прощальным средством.
Песков назвал ядерную войну последним и прощальным средством
  • РИА Новости

Об этом он сказал в ходе марафона «Знание.Первые» Российского общества «Знание».

«Ядерная война — это последнее средство, прощальное средство», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков добавил, что все рассуждения о ядерной войне, которыми сейчас активно занимаются как в европейских странах, так и в Соединённых Штатах, абсолютно безответственны. 

Ранее заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил об опасности случайного начала ядерной войны.

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