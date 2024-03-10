RT в Telegram
Подпишись

Журналист Важеха: идея МИД Польши о вводе войск на Украину является бредом

Короткая ссылка
Польский публицист и обозреватель Лукаш Важеха заявил, что слова главы МИД Польши Радослава Сикорского о возможной отправке военнослужащих НАТО на Украину абсолютно неприемлемы.
Журналист Важеха: идея МИД Польши о вводе войск на Украину является бредом
  • Gettyimages.ru

В соцсети Х он отметил, что Сикорский зря согласился с президентом Франции Эммануэлем Макроном насчёт ввода войск, так как в случае военного столкновения полякам придётся самим оборонять свою страну.

«Удивительно, что польские политики не видят разницы в географическом положении Франции и Польши. Макрон не будет защищать наши границы в случае чего, это будем делать мы. Опомнитесь», — добавил Важеха.

Ранее Сикорский заявил, что отправка войск НАТО на Украину не является немыслимой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить