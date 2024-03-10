Журналист Важеха: идея МИД Польши о вводе войск на Украину является бредом
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В соцсети Х он отметил, что Сикорский зря согласился с президентом Франции Эммануэлем Макроном насчёт ввода войск, так как в случае военного столкновения полякам придётся самим оборонять свою страну.
«Удивительно, что польские политики не видят разницы в географическом положении Франции и Польши. Макрон не будет защищать наши границы в случае чего, это будем делать мы. Опомнитесь», — добавил Важеха.
Ранее Сикорский заявил, что отправка войск НАТО на Украину не является немыслимой.