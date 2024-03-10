Филиппо заявил, что у Франции и Прибалтики нет общих интересов

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал инициативу Франции по созданию коалиции государств, готовых при необходимости отправить военных на Украину.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, страны Прибалтики — исторически ультра-антироссийские государтсва, с которыми у Франции нет общих интересов.

«Позиция, очень далёкая от традиционной дипломатии Франции!» — отметил политик.

Филиппо задался вопросом, хочет ли французский лидер Эммануэль Макрон взять на себя инициативу по «развязыванию третьей мировой войны».

«Давайте остановим этот цирк!» — добавил он, призвав прекратить «идиотскую, дорогостоящую» поддержку Киева и выбрать мир.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возможность отправки войск стран Запада на Украину исключать нельзя.

Позже сообщалось, что французский лидер откорректировал своё заявление об отправке военных на Украину.

После этого издание Politico сообщало, что Франция создаёт альянс из западных стран, готовых отправить своих военных на Украину.