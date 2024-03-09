Президент Аргентины отменил повышение своей зарплаты на фоне критики оппозиции

Президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что не будет повышать зарплату себе и членам правительства на фоне критики со стороны оппозиции.

«Из-за указа, который был подписан экс-президентом... и устанавливал, что на политических постах зарплата всегда должна быть больше, чем у служащих в госсекторе, чиновникам нашего правительства автоматически была повышена зарплата... Естественно, мы отменим этот указ», — написал он в соцсети X.

В декабре Милей в телепередаче, вышедшей на канале Canal 13, заявил, что не управляет своими деньгами и даже не знает размера своей зарплаты, так как всеми его финансами управляет его сестра Карина Милей.