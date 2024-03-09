В Венесуэле началось досрочное голосование на выборах президента России

На острове Маргарита и в Барселоне началось досрочное голосование на выборах президента России, заявил глава избиркома и российский посол в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.

«Участки для досрочного голосования на выборах президента Российской Федерации открылись в Венесуэле 9 марта в 8 утра по местному времени (15:00 мск) на острове Маргарита и в городе Барселона», — сообщил он ТАСС.

По словам дипломата, в Каракасе выборы пройдут 17 марта, участок будет работать в течение 12 часов.

Ранее в ЦИК России заявили, что досрочно на выборах президента проголосовали почти 760 тыс. человек.

Также сообщалось, что на выборы президента России приедут более 200 международных наблюдателей.