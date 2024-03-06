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ЦИК России: досрочно на выборах президента проголосовали почти 760 тысяч человек

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Начиная с 25 февраля на выборах президента России досрочно проголосовали почти 740 тыс. человек в 32 регионах страны, заявил зампред комиссии ЦИК Николай Булаев.

«По состоянию на 10:00 6 марта 2024 года в 32 субъектах Российской Федерации досрочно проголосовало почти 740 тыс. человек, это немало, это люди, которые находятся в особых условиях», — цитирует его ТАСС.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил не допускать пьяных избирателей к участию в голосовании. Копия письма на имя зампреда ЦИК России Николая Булаева есть в распоряжении RT.

4 марта в центральном избирательном штабе кандидата на должность президента России Владимира Путина прошла встреча сопредседателя штаба Марьяны Лысенко и главы миссии наблюдателей от СНГ Ильхама Лысенко.

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