В России предложили запретить голосовать на выборах в состоянии опьянения

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил не допускать пьяных избирателей к участию в голосовании. Копия письма на имя зампреда ЦИК России Николая Булаева есть в распоряжении RT.

В обращении политолог отметил, что, согласно действующему законодательству, принимать участие в голосовании на выборах не имеют права граждане, признанные судом недееспособными, а также те, кто отбывает наказание в местах лишения свободы по приговору суда.

Таким образом, имеющиеся ограничения не касаются граждан, находящихся в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения.

В то же время случаи голосования в таком виде происходят. Зачастую члены избирательных комиссий предпочитают не замечать «особое» состояние избирателей. При этом третьи лица могут целенаправленно мотивировать определённую категорию избирателей спиртными напитками и пользоваться их состоянием для подкупа голосов.

Помимо этого, находясь в состоянии алкогольного опьянения, человек не всегда может отдавать отчёт своим поступкам, а значит, фактически становится недееспособным, отметил Орлов.

«В этой связи в целях снижения возможности манипуляций с голосами, повышения прозрачности голосования и доверия к выборам прошу вас оценить возможность запрета голосования на избирательных участках людям, находящимся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения», — говорится в обращении.

Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова заявила о массе желающих дискредитировать предстоящие выборы президента страны.