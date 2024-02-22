Памфилова заявила, что ЦРУ, МИ-6 и другие спонсируют желающих сорвать выборы
«Есть те, кто сбегал, так называемые из наиболее антироссийского агрессивного пула релоканты, из-за границы очень активно работают. ЦРУ, МИ-6, там многие службы финансируют их», — цитирует её ТАСС.
По словам Памфиловой, часть релокантов обучают организации провокаций, в то время как другие приезжают в Россию, чтобы совершать провокации на месте.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев ранее назвал мерзавцами россиян-релокантов, которые поддерживают ВСУ и ведут из-за рубежа кампанию против своей Родины.
В МИД России заявили, что релокантов привлекут к ответственности при провокациях на выборах.