Памфилова заявила, что ЦРУ, МИ-6 и другие спонсируют желающих сорвать выборы

Есть масса желающих дискредитировать выборы президента России, среди них — релоканты, которые очень активно работают из-за границы, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

«Есть те, кто сбегал, так называемые из наиболее антироссийского агрессивного пула релоканты, из-за границы очень активно работают. ЦРУ, МИ-6, там многие службы финансируют их», — цитирует её ТАСС.

По словам Памфиловой, часть релокантов обучают организации провокаций, в то время как другие приезжают в Россию, чтобы совершать провокации на месте.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев ранее назвал мерзавцами россиян-релокантов, которые поддерживают ВСУ и ведут из-за рубежа кампанию против своей Родины.

В МИД России заявили, что релокантов привлекут к ответственности при провокациях на выборах.