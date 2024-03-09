Премьер Испании пообещал упразднить проституцию в стране

Премьер-министр Испании Педро Санчес пообещал представить законопроект, который упразднит проституцию в стране.

«Вскоре парламентская группа (представит. — RT) законопроект для реализации упразднения (проституции. — RT) в нашей стране», — цитирует его ТАСС.

Отмечается, что проституция в стране хотя и не является незаконной, некоторые сопряжённые с ней виды деятельности запрещены.

В ноябре Германский союз сотрудников секс-индустрии пригласил канцлера Германии Олафа Шольца в бордель для совместного поиска решения проблем с проституцией в стране.

Ранее в польском городе Домброва-Гурнича разгорелся сексуальный скандал вокруг прихода Пресвятой Девы Марии Ангельской. Как пишет Gazeta Wyborcza, вечеринку с участием «мужчины по вызову» организовал в своей служебной квартире отец Томаш.

Священники из Сосновецкой епархии, которая подчиняется Ченстоховской архиепархии, со своей стороны, отметили, что у отца Томаша «проблемы с сексуальностью», но никто «пальцем не пошевелил, чтобы помочь ему», отмечают польские журналисты.