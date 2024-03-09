Офицер Дэвис призвал США нормализовать отношения с Россией
- РИА Новости
«Мы должны работать с Россией, чтобы сохранить мир, а не создавать конфликт, который может перерасти в ядерный. Толкать США против собственных интересов — полное безумие», — цитирует его РИА Новости.
Ранее американский миллиардер Дэвид Сакс заявил, что восстановление отношений с Россией предотвратит мировую войну.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к бывшему американскому президенту Дональду Трампу с призывом «принести мир» на Украину.