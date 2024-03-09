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Офицер Дэвис призвал США нормализовать отношения с Россией

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Власти США должны стремиться к нормализации отношений с Россией во избежание глобального конфликта, заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис на своём YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive.
Офицер Дэвис призвал США нормализовать отношения с Россией
  • РИА Новости

«Мы должны работать с Россией, чтобы сохранить мир, а не создавать конфликт, который может перерасти в ядерный. Толкать США против собственных интересов — полное безумие», — цитирует его РИА Новости.

Ранее американский миллиардер Дэвид Сакс заявил, что восстановление отношений с Россией предотвратит мировую войну.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к бывшему американскому президенту Дональду Трампу с призывом «принести мир» на Украину.

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