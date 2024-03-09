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Орбан призвал Трампа «принести мир» на Украину

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к бывшему американскому президенту Дональду Трампу с призывом «принести мир» на Украину.
Орбан призвал Трампа «принести мир» на Украину
  • РИА Новости

Об этом он написал в соцсети X (бывшая Twitter) по итогам встречи с Трампом. 

По мнению Орбана, мир в настоящий момент нуждается в людях, которые пользуются уважением и могут прекратить украинский конфликт.

«Он (Трамп. — RT) один из них! Вернитесь и принесите нам мир, господин президент!» — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Трамп встретился в своём имении во Флориде с Орбаном.

Сообщалось, что венгерский премьер собирался обсудить 8 марта во Флориде с Трампом вопрос установления мира на Украине.

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