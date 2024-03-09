Орбан призвал Трампа «принести мир» на Украину
- РИА Новости
Об этом он написал в соцсети X (бывшая Twitter) по итогам встречи с Трампом.
По мнению Орбана, мир в настоящий момент нуждается в людях, которые пользуются уважением и могут прекратить украинский конфликт.
«Он (Трамп. — RT) один из них! Вернитесь и принесите нам мир, господин президент!» — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что Трамп встретился в своём имении во Флориде с Орбаном.
Сообщалось, что венгерский премьер собирался обсудить 8 марта во Флориде с Трампом вопрос установления мира на Украине.